Власти Петербурга рассчитывают привить от коронавируса 1,2 млн человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге планируют привить от коронавируса 1,2 млн человек, сообщил в еженедельном радиообращении губернатор Александр Беглов.

Он добавил, что важно успеть вакцинировать к лету как можно больше людей, чтобы "предотвратить очередную волну коронаврируса или снизить ее негативное воздействие на человека".

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" уточнили, что 1,2 млн человек составляют весь план вакцинации от COVID-19 в Петербурге.

В городе прививку уже получили более 205 000 человек, из них 59 000 получили обе дозы.

В Петербурге живет около 5,4 млн человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре говорил, что в городе нужно привить 6-7 млн человек.