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Сенатор предложила ввести внесудебное банкротство пенсионерам с минимальными доходами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Внесудебное банкротство нужно сделать доступным для пенсионеров, у которых после удержания долгов остается менее прожиточного минимума, предложила в четверг сенатор Маргарита Павлова на совещании в Совете Федерации "Совершенствование механизма внесудебного банкротства граждан".

С 1 сентября 2020 года граждане получили возможность банкротиться без суда, если, во-первых, их долг составляет 50-500 тыс. рублей, и, во-вторых, ранее приставы прекращали в отношении них исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

Из-за последнего условия процедура внесудебного банкротства оказалась недоступна для пенсионеров – в отношении них исполнительное производство не оканчивается, так как приставы списывают деньги из пенсии.

Инициатива действительно интересная и заслуживает детального обсуждения, заявил директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Михаил Бештоев.

Однако он выразил опасения, что она может вступить в противоречие с внесенным в Госдуму в начале февраля законопроектом, который запрещает производить взыскание из пенсий, если у пенсионера остается менее прожиточного минимума. Противоречие в том, что одна инициатива (депутатов - ИФ) говорит о недопустимости удержания из пенсий, а вторая (Павловой - ИФ) "подчеркивает обратное – такое удержание может быть", сказал Бештоев.

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев в свою очередь заявил, что служба поддерживает позицию о необходимости включения пенсионеров в систему упрощенного банкротства.

Помимо этого, Чекмышев заявил о необходимости решения вопроса об определении реального размера долга гражданина, который намерен воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. Под реальным размером долга он имел в виду совокупную задолженность, которая может отличаться от той, что указывается в заявлении на личное банкротство при его подаче в многофункциональный центр (МФЦ): гражданин мог ошибиться, забыть о каких-то долгах или просто не знать об их существовании. Но так как в ходе личного банкротства, по закону, списываются только указанные в заявлении долги, то гражданин не получит искомого результата: "забытая" задолженность останется на нем.

ФНС предлагает выявлять реальный долг заявителя с помощью информационного обмена внутри государственных структур. "У нас были предложения по расшивке этой ситуации цифровыми методами путем обмена данными, в том числе наших систем с системами МФЦ. Мы представляли их в Минэкономразвития, если Минэкономразвития их поддержит, то мне кажется, тоже можно было бы рассмотреть возможность их включения в эту единую законодательную инициативу", - сказал он.

Совет Федерации

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