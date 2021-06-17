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Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.

Документ закрепляет возможность сохранения на счете должника ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума, защищенного от списаний приставами и удержаний из заработной платы. Согласно тексту закона, гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета в отделение ФССП, после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нем эту сумму.

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При этом ограничение на удержание средств не будет распространяться на случаи взыскания алиментов, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплаты административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Также счета не будут защищены от списаний по "иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды" и по задолженности по всем видам коммунальных платежей.

По словам соавтора инициативы, первого зампред Совета Федерации Андрея Турчака, закон в первую очередь направлен на защиту "пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан", но также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Проект закона (1109997-7) был внесен в Госдуму в феврале этого года группой парламентариев от "Единой России", среди авторов - глава думской фракции Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправками, внесенными несколькими соавторами инициативы ко второму чтению, вступление закона в силу перенесено с сентября 2021 года на 1 февраля 2022 года.

Прожиточный минимум в Москве в 2021 году составляет 18 029 рублей, для трудоспособного населения - 20 589 рублей.

Госдума

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