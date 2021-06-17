Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.

Документ закрепляет возможность сохранения на счете должника ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума, защищенного от списаний приставами и удержаний из заработной платы. Согласно тексту закона, гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета в отделение ФССП, после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нем эту сумму.

При этом ограничение на удержание средств не будет распространяться на случаи взыскания алиментов, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплаты административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Также счета не будут защищены от списаний по "иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды" и по задолженности по всем видам коммунальных платежей.

По словам соавтора инициативы, первого зампред Совета Федерации Андрея Турчака, закон в первую очередь направлен на защиту "пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан", но также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Проект закона (1109997-7) был внесен в Госдуму в феврале этого года группой парламентариев от "Единой России", среди авторов - глава думской фракции Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправками, внесенными несколькими соавторами инициативы ко второму чтению, вступление закона в силу перенесено с сентября 2021 года на 1 февраля 2022 года.

Прожиточный минимум в Москве в 2021 году составляет 18 029 рублей, для трудоспособного населения - 20 589 рублей.