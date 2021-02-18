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"Жемчужный прапорщик" получил третий условный срок

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге Красногвардейский суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко. Бывший полицейский признан виновным по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти), сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в сентябре 2020 года Бойко был пьян и в дежурной части УМВД Красногвардейского района ударил в лицо помощнику оперативного дежурного "на почве внезапно возникших личным неприязненных отношений" и поставил ему синяк на нижней челюсти.

Вину он признал и извинился перед потерпевшим.

В этот же день Невский суд Петербурга приговорил к году и восьми месяцам строгого режима другого петербуржца за такое же нападение. Суд установил, что 24 ноября 2020 года Владимир Андреев пьяным зашел в метро и получил замечание от полицейских. Он ударил одного из них рукой по голове и обругал. Вынося приговор, суд учел, что "Андреев совершил умышленное преступление средней тяжести, ранее судим за тяжкие преступления, за которые отбывал наказание в виде лишения свободы, вину свою признал и раскаялся в содеянном, имеет тяжкое заболевание, работает".

Вадим Бойко получил широкую известность в 2010 году, когда участвовал в разгоне митинга оппозиции в Петербурге. В интернете появилась запись, на которой прапорщик обзывал участников акции "хорьками", бил одного из них дубинкой по голове, таскал за волосы. Прозвище "жемчужный" он получил из-за браслета на руке.

26 декабря 2011 года Куйбышевский суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий на этом митинге.

В 2013 году в отношении уже бывшего сотрудника полиции возбудили дело о хулиганстве из-за стрельбы в чебуречной. Он пришел в кафе с ружьем после того, как решил, что накануне у него там украли часы. В 2014 году он получил за это второй условный срок - три года.

Вадим Бойко МВД Петербург

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