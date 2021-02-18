Суд в РФ избрал меру пресечения 3 сторонникам украинских неонацистов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Воронеже избрал меру пресечения троим последователям украинской радикальной группы "МКУ", задержанным по подозрению в пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

По ходатайству следствия Роману Гребенщикову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, "Илье Шмелеву - в виде домашнего ареста до 15 апреля 2021 года, Александр Симонов заключен под стражу также до 15 апреля текущего года", сказал "Интерфаксу" представитель суда по взаимодействию со СМИ Максим Рощупкин.

Ранее сообщалось, что трое последователей украинской радикальной группы "МКУ" задержаны в Воронеже. В отношении них возбуждены дела по ч.2 ст.282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека, совершенные публично, организованной группой). Было проведено более 10 обысков, в ходе которых изъяты листовки экстремистского содержания и атрибутика с нацистской символикой, средства мобильной связи, ноутбуки.

По данным ФСБ, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен Великой отечественной войны.

В российской спецслужбе отметили, что группировка "МКУ" причастна "к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений".