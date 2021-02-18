Главный нарколог предложил регулировать продажу крепкого алкоголя

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым дополнительно регулировать продажу алкоголя в России.

Он напомнил, что в разгар пандемии в 2020 году в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях вводили ограничения на продажу алкоголя. "И правильным было решение властей Якутии в некоторых районах ограничить продажу спиртного. Никто не говорит о "сухом законе", но дополнительно регулировать продажу крепкого алкоголя было бы хорошо для страны", - сказал Брюн журналистам.

По его мнению, в России необходимо повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Нарколог уверен, это снизит злоупотребление алкоголем среди молодежи (данный законопроект пока не утвержден).

Также Брюн предлагает "вывести всю продажу напитков в специализированные супермаркеты, как во многих западных странах".

"И четвертая регулирующая мера — цена на алкоголь не должна быть слишком "доступной". Думаю в регионах местные муниципальные власти, внедрив в жизнь такие ограничительные меры, вполне могут получить положительные результаты в самые короткие сроки", - сказал нарколог.

По его словам, "ограничение продажи алкоголя по времени, какое вводится в Забайкальском крае, является одной их четырех регулирующих мер по изменению уровня употребления спиртного, которые предлагаются наркологическим сообществом".