На Крымском мосту образовалась большая пробка из-за снегопада

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Большая пробка образовалась в пятницу на Крымском мосту в сторону Керчи из-за снегопада, в обратную сторону движение замедлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

"По состоянию на 8:30 движение автомобилей по направлению Керчь - Краснодар частично восстановлено, но замедлено. В сторону Крыма образовался затор длиной около 1 км", - сказали в пресс-службе.

Всего в пробке стоят 200 автомобилей, в том числе 56 грузовых и 8 автобусов. В ликвидации последствий снегопада задействованы дорожные службы, представители ГИБДД и МЧС.

Кроме того, по данным МЧС, на некоторых участках крымской трассы "Таврида" возникают заторы, движение затруднено.

В свою очередь пресс-служба ГИБДД сообщила, что движение транспорта прекращено на автодороге "Новороссийск -Керчь" с 139-го километра в направлении Керчи, в том числе, по Крымскому мосту из-за сложной дорожной обстановки, в связи с сильным снегопадом в Темрюкском районе.

Экипажи ДПС на въездах в Темрюкский район информируют автомобилистов об ограничении, давая возможность изменить маршрут и переждать непогоду. Транспорт направляют на стоянки, организованы пункты обогрева.

В данный момент решается вопрос о полном прекращении движения в Темрюкский район со стороны Славянского района и Анапы, заявили в пресс-службе. Госавтоинспекция призвала автомобилистов отказаться от поездок в Темрюкский район до нормализации обстановки.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, который начался накануне, 18 февраля, вечером.