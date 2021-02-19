Два сотрудника Бийской ТЭЦ попали в реанимацию из-за вспышки пыли

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На Бийской ТЭЦ вечером в четверг произошла вспышка пыле-воздушной смеси, тяжело пострадали два сотрудника, сообщила "Сибирская генерирующая компания".

Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Причиной вспышки в компании назвали сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Причину сбоя установит специально созданная комиссия.

ТЭЦ сейчас работает стабильно, угрозы теплоснабжению нет, считают в компании.