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Умер один из пострадавших при вспышке угольной пыли на Бийской ТЭЦ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Бийске в больнице умер один из двух рабочих с Бийской ТЭЦ, которые сильно пострадали 18 февраля при возгорании угольной пыли, сообщила Сибирская генерирующая компания. Она выразила соболезнования близким погибшего и пообещала помочь его семье.

Второй пострадавший остается в Центральной городской больнице, его лечат врачи краевого ожогового центра.

На Бийской ТЭЦ 18 февраля вечером случилось сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов и вспыхнула угольная пыль. На станции сработала автоматическая система пожаротушения. Тяжело пострадали два человека.

Причины случившегося выяснит специальная комиссия.

Бийск Сибирская генерирующая компания Алтайский край

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