Задержаны трое иностранцев, пытавшихся ввезти в РФ свыше 60 кг кокаина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудниками ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое иностранцев, пытавшихся ввезти в страну более 60 кг кокаина.

Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу. В спецслужбе не уточнили, граждане какого государства были задержаны.

Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).