Сотрудника ФСИН осудили условно за то, что он выпускал друга погулять

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Удмуртии Завьяловский районный суд назначил год лишения свободы условно бывшему наальнику филиала по Завьяловскому району уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН, сообщила прокуратура республики.

Следствие и суд установил, что весной 2020 года под домашний арест попал друг этого начальника. И он дал другу возможность выходить из дома в любое время, внеся изменения в электронную систему мониторинг подконтрольных лиц.

В суде бывший начальник объяснил, что сделал это ради дружбы с обвиняемым.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК). Вынося приговор, суд учел явку с повинной и раскаяние подсудимого, у окоторого на иждивении маленький ребенок.