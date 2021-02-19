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Сотрудника ФСИН осудили условно за то, что он выпускал друга погулять

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Удмуртии Завьяловский районный суд назначил год лишения свободы условно бывшему наальнику филиала по Завьяловскому району уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН, сообщила прокуратура республики.

Следствие и суд установил, что весной 2020 года под домашний арест попал друг этого начальника. И он дал другу возможность выходить из дома в любое время, внеся изменения в электронную систему мониторинг подконтрольных лиц.

В суде бывший начальник объяснил, что сделал это ради дружбы с обвиняемым.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК). Вынося приговор, суд учел явку с повинной и раскаяние подсудимого, у окоторого на иждивении маленький ребенок.

ФСИН Удмуртия Завьяловский суд

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