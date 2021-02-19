В Петербурге бизнесмен задел пешехода автомобилем и обстрелял его

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Предприниматель стал фигурантом уголовного дела после стрельбы по пешеходу в Петербурге, которого задел своим автомобилем, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, ночью 31 января у станции метро "Академическая" автомобиль Porsche Cayenne задел 23-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. После инцидента водитель вышел из машины и несколько раз выстрелил в молодого человека из пистолета. Телесных повреждений пешеход не получил, с места происшествия убежал.

Водителя Porsche удалось задержать накануне. Им оказался 30-летний индивидуальный предприниматель.

Возбуждено уголовное о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В отношении коммерсанта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба.

По данным источника "Интерфакса", фигурант дела является уроженцем Армении. В ходе личного досмотра у него изъяли травматический пистолет.