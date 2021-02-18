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"Левый фронт" анонсировал акцию 23 февраля в центре Москвы

Она пройдет в форме встречи с депутатами Госдумы, сообщил Сергей Удальцов

"Левый фронт" анонсировал акцию 23 февраля в центре Москвы
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сторонники лево-патриотической оппозиции, в том числе представители "Левого фронта", в честь Дня Советской армии 23 февраля проведут встречу с депутатами Госдумы на Театральной площади в Москве, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

"Акция пройдет в форме встречи с депутатами Госдумы от КПРФ. Она начнется в 14.00 на Театральной площади возле памятника Карлу Марксу", - сказал Удальцов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, встреча будет проводиться на основании федерального закона "О статусе депутатов Госдумы". Удальцов сообщил, что власти Москвы уведомлены о ее проведении.

После встречи участники планируют возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, уточнил Удальцов.

Он сообщил, что участники акции 23 февраля выступят за социально-экономические реформы и против политических репрессий. В ходе встречи будет звучать тема честных выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года, а также тема пенсионного возраста и налогообложения.

Ранее зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил "Интерфаксу", что в партии планируют провести 23 февраля массовые встречи с избирателями в случаях отказа властей в проведении митингов в честь Дня Советской армии.

На прошлой неделе представители КПРФ и "Левого фронта" подали в столичную мэрию уведомление на проведение 23 февраля митинга в честь Дня Советской армии, однако власти Москвы не согласовали мероприятие из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Левый фронт Сергей Удальцов Москва Госдума КПРФ

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