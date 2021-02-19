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Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) интересуется аэропортом Оренбурга, который областные власти рассчитывают продать инвестору в 2021 году. Как сказал "Интерфаксу" гендиректор холдинга Евгений Чудновский, компания "скорее всего" будет участвовать в конкурсе на приватизацию оренбургского аэропорта.

"Но там есть свои нюансы: это единое авиапредприятие, помимо аэропорта там еще авиакомпания с долгами перед ГТЛК", - отметил Чудновский.

"Любому профильному инвестору хочется получить в работу только аэропорт. Но судя по тому, как идет процесс, рассчитывать на выделение авиакомпании не приходится. Поэтому победителю достанется все целиком. А так, конечно, это интересный регион, тем более Федерация начинает там проект реконструкции полосы", - добавил он.

Об интересе к активу ранее заявлял холдинг "Новапорт" Романа Троценко.

В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение - авиакомпания "Оренбуржье". В 2019 г. общий пассажиропоток аэропортов Оренбурга и Орска составил 784 тыс. человек (-1% г/г).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер говорил в декабре 2020 года, что администрация региона хочет найти инвестора для модернизации аэропорта. Речь шла о строительстве нового пассажирского терминала: проект, по словам чиновника, оценивается не менее чем в 5 млрд рублей.

Аэропорты регионов Виктор Вексельберг Оренбург Новапорт Роман Троценко Евгений Чудновской Ренова

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