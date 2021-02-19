На главу костромского СИЗО завели дело за превышение полномочий

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено начальнику следственного изолятора №2 УФСИН России по Костромской области, сообщает региональное следственное управление СКР.

По версии следователей, в 2019 году начальник следственного изолятора неоднократно незаконно привлекал подчиненных для выполнения ремонта его квартиры в Галиче. При этом часть строительных материалов приобреталась за счет средств следственного изолятора.

Кроме того, в 2019-2020 годах начальник СИЗО выписывал своим сотрудникам премии, часть из которых забирал себе. В общей сложности он получил более 150 тыс. рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он находится под арестом.