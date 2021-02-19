В Смольном заявили о спаде второй волны COVID в Петербурге

В коронавирусные стационары города ежедневно отправляют 300-370 человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В стационары для лечения больных COVID-19 и пневмонией в Санкт-Петербурге ежедневно госпитализируют 300-370 человек, сообщил журналистам замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Мы находимся на спаде "второй волны". У нас примерно 330-370 в сутки ежедневно госпитализируется. Это серьезная цифра, но не пиковые значения, как было в конце декабря. Если сравнивать по неделям, то мы видим небольшое увеличения госпитализации - на 2,5%", - сказал Сарана.

Замглавы комитета уточнил, что небольшое повышение случаев госпитализации за последнюю неделю специалисты связывают с выполнением новых рекомендаций Минздрава госпитализировать пациентов из групп риска вне зависимости от тяжести течения заболевания.

Сарана добавил, что сравнение двух прошедших недель с двумя им предшествующими показывает сокращение госпитализации более чем на четверть.