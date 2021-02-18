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В Петербурге превентивно кладут в ковид-госпитали больных из групп риска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге достаточно инфекционных коек в резерве, чтобы превентивно госпитализировать всех больных COVID-19 из группы риска, написал во "ВКонтакте" руководитель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Главное - чтобы горожане осознали ответственность за свое здоровье и не игнорировали рекомендации врача, отказываясь от госпитализации", - добавил он.

Лисовец напомнил, что по новым рекомендациям Минздрава госпитализации с COVID-19 и подозрением на него подлежат все люди из групп риска: люди старше 70 лет, те у кого диабет, ожирение, болезни системы кровообращения, а также все пациенты старше 50 лет, страдающие сахарным диабетом.

На 17 февраля в Петербурге было развернуто 9 523 койки под COVID-19 и внебольничные пневмонии, из них были свободны 3 882.

Хроника 09 января 2020 года – 18 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Дмитрий Лисовец Минздрав

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