В Петербурге превентивно кладут в ковид-госпитали больных из групп риска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге достаточно инфекционных коек в резерве, чтобы превентивно госпитализировать всех больных COVID-19 из группы риска, написал во "ВКонтакте" руководитель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Главное - чтобы горожане осознали ответственность за свое здоровье и не игнорировали рекомендации врача, отказываясь от госпитализации", - добавил он.

Лисовец напомнил, что по новым рекомендациям Минздрава госпитализации с COVID-19 и подозрением на него подлежат все люди из групп риска: люди старше 70 лет, те у кого диабет, ожирение, болезни системы кровообращения, а также все пациенты старше 50 лет, страдающие сахарным диабетом.

На 17 февраля в Петербурге было развернуто 9 523 койки под COVID-19 и внебольничные пневмонии, из них были свободны 3 882.