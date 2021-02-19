"Газпром" потратит 41 млрд руб. на строительство аэропорта в Петербурге

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" потратит 41 млрд руб. на строительство аэропортового комплекса "Левашово" в Санкт-Петербурге, сообщается в материалах концерна.

"Газпром инвест" заключает с единственным поставщиком контракт на строительство транспортного объекта по инвестиционному проекту "Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово".

Общая стоимость работ - 40,839 млрд рублей. В том числе в 2022 году подлежит освоению 6,464 млрд рублей, в 2023 - 25,159 млрд рублей (пик финансирования проекта) и в 2024 г. - 9,215 млрд рублей.

Срок исполнения обязательств по контракту - ноябрь 2024 года.