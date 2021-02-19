Два автомобиля провалились под лед Байкала

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На Байкале под лед в четверг днем провалились две машины с людьми, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области. Никто не пострадал.

У бухты Шида в проливе Малое море в 30 метрах от берега, где глубина составляет семь метров под лед провалился Suzuki Grand Vitara и полностью ушел под воду. Водитель и пассажир успели выбраться. На водителя полицейские и сотрудники местной администрации составили административные протоколы за выезд на лед вне переправы. В районе провала множество промоин, толщина льда не превышает 5 см.

У поселка Бугульдейка попал в трещину передними колесами внедорожник Toyota Hilux, следовавший со стороны Бурятии. Водитель и пассажиры не пострадали. Машину вытащили спасатели, по факту идет проверка.

По данным МЧС, с начала 2021 года в проливе Малое море под лед провалились шесть машин. Предыдущей зимой таких инцидентов было десять, два года назад - 13, три года назад - 16.