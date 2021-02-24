Один из жителей деревни под Тюменью скончался от "гаффской болезни"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В больнице Тюмени скончался один из двух пациентов, которые были госпитализированы несколько дней назад с "гаффской болезнью", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Сотрудник пресс-службы также отметил, что в больницу Тобольска с подозрением на "гаффскую болезнь" доставлен житель деревни Ачиры. "Сейчас он проходит все необходимое обследование", - отметил собеседник агентства.

Ранее в феврале в больницу Тюмени с "гаффской болезнью" были госпитализированы двое жителей деревни Ишменева, расположенной в Заболотье - труднодоступной местности Тобольского района Тюменской области. Установлено, что мужчины отравились зараженной рыбой, выловленной из Ишменевского озера.

С 18 февраля жителям деревни, использующим воду из реки и скважины, начали доставлять по зимнику чистую питьевую воду. Вылов рыбы из озера запрещен.

По данным администрации Тобольского района, в Ишменева проживают 75 взрослых и 38 детей.

В конце октября 2019 года на вертолетах в больницу Тюмени с признаками "гаффской болезни" были доставлены десять жителей Ачиры (находится рядом с Ишменева - ИФ), у восьми из госпитализированных диагноз подтвердился.

В результате проведенных исследований специалисты установили, что причиной вспышки заболевания стала рыба, выловленная из озера Андреевского.

Что такое "гаффская болезнь"

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия ("гаффская болезнь") - острое заболевание, его патогенез недостаточно хорошо изучен. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт, развитие болезни происходит с преобладанием поражения мышц и нервной системы (параличи, отек мозга). В тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов.