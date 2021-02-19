В Петербурге задержали напавшего на сотрудника консульства Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник генерального консульства Украины в Петербурге ранен в результате нападения, подозреваемый уже задержан.

Пресс-служба регионального главка МВД в пятницу сообщила, что около 12:00 к дому 1В по улице Бонч-Бруевича подошел мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине ударил ножом работника учреждения, расположенного в этом здании.

У здания находился наряд полиции. Агрессора обезвредили и доставили в отдел для разбирательства. Потерпевшему вызвали скорую помощь.

Согласно открытым источникам, по данному адресу находится генеральное консульство Украины в Петербурге. В консульстве "Интерфаксу" отказались комментировать информацию, переадресовав в МИД республики.