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Напавшего на сотрудника консульства Украины в Петербурге отправили на лечение

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, который с ножом напал на сотрудника генерального консульства Украины в Петербурге, страдает острым психическим расстройством, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его информации, из отделения полиции мужчину увезли на госпитализацию в психиатрическую больницу.

"Никакой политики и никаких мотивов", - добавил собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Петербурге россиянин напал на гражданина Украины, который охранял консульство своей страны в северной столице. Сотрудник дипмиссии получил два ножевых ранения. Состояние пострадавшего не уточнялось.

Санкт-Петербург

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