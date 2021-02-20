В Петербурге завели уголовное дело из-за нападения на украинского пограничника

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения на сотрудника генерального консульства Украины в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

29-летний работник дипмиссии находится в Мариинской больнице в состоянии средней степени тяжести.

Задержанный за нападение - ранее судимый безработный житель северной столицы, ему 34 года. Мера пресечения в отношении мужчины не избиралась, обвинение ему не предъявляли, добавил источник.

Официальной информацией по данному поводу "Интерфакс" не располагает.

Накануне, 19 февраля, Госпогранслужба Украины сообщала, что гражданин РФ с ножом напал на украинского пограничника, который охранял консульство республики в Петербурге. Сотрудник дипмиссии получил два ножевых ранения.

Позже источник "Интерфакса" уточнил, что напавший может страдать острым психическим расстройством, в связи с чем его поместили в психиатрическую больницу. Мотивов для нападения на сотрудника консульства мужчина, по словам источника, не имел.