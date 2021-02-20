Голикова сочла недостаточным то, что сейчас вакцинированы 45% россиян старше 60 лет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России доля вакцинированных от коронавируса в возрасте более 60 лет составляет 45%, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в субботу на совещании по вопросам вакцинации.

При этом она отметила, что "мы считаем эти показатели недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать".

Голикова добавила, что с субъектами федерации регулярно проводятся совещания "по всем нюансам" организации вакцинирования с указанием недостатков.