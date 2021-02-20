В Думу внесли поправки об ограничении выбросов парниковых газов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1116605-7 "Об ограничении выбросов парниковых газов".

Он предусматривает обязательную отчетность ряда компаний о выбросах, прописывает основы стимулирования деятельности по реализации климатических проектов, но не содержит лимитирующие меры для бизнеса - квоты и плату за выбросы. Он также предполагает создание контуров национальной системы торговли углеродными выбросами, планируется налоговое стимулирование реализации экологических проектов.

В соответствии с законопроектом, компании, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, должны будут раз в год отчитываться о выбросах. Критерии деятельности определит правительство, но уточняется, что действие законопроекта распространяется только на регулируемые организации с выбросами парниковых газов более 150 000 тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024 года и 50 000 тонн эквивалента углекислого газа в год после 2024 года.

Правительство определит порядок ведения реестра выбросов парниковых газов.

Целевой показатель сокращения выбросов в законопроекте не прописан. Там сказано, что его также определит правительство, ориентируясь на указы президента и документы стратегического планирования.

"Целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов для отраслей экономики определяется с учетом объема инвестиций, выручки от реализации товаров, работ, услуг и суммы поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ в соответствующей отрасли", - говорится в законопроекте.

В КоАП планируется прописать ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетов о выбросах парниковых газов, а также за представление недостоверной информации.

Вторая новелла законопроекта вводит схему, по которой компании, реализующие климатические проекты, могут включать информацию о них в специальный информационный ресурс - реестр углеродных единиц, его оператора определит правительство. Ранее Сбербанк был единственным в России оператором углеродных единиц по киотским проектам.

Углеродные единицы, выпущенные в обращение в результате реализации климатического проекта, подлежат зачислению на счет исполнителя в данном реестре. Затем будет возможна передача углеродных единиц их владельцем иному лицу и зачет углеродных единиц, то есть будет введена национальная система торговли выбросами.

"Появление этого механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции и предоставляемых услуг, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения заинтересованные организации, что будет способствовать в целом модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий и повышению качества природных поглотителей парниковых газов, включая леса", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В материалах также уточняется, что после появления новой категории имущественных прав - углеродных единиц потребуется установление особенностей их налогообложения, что в свою очередь приведет к необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс. "Принятие закона потребует изменений в Налоговый кодекс России - в части установления особенностей налогообложения углеродных единиц и введения мер налогового стимулирования реализации климатических проектов", - следует из пояснительных материалов.

Правительство видит дальнейшее развитие данного механизма в проведении работы на международном уровне по взаимному признанию углеродных единиц. В Минэкономразвития ранее отмечали, что принятие законопроекта будет способствовать реализации Россией Парижского соглашения по климату.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. А еще через полгода правительство должно будет утвердить порядок ведения реестра углеродных единиц и определить оператора этого реестра.