В Думе сочли затратным законопроект о выбросах парниковых газов в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Внесенный правительством законопроект о поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов в РФ затратный для бизнеса, нет уверенности в его эффективности, считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

"Инициатива, которая была подготовлена Минэкономразвития и внесена в Госдуму, - это определенный водораздел. Это точка, после которой мы вынуждены будем выбрать тот или иной путь поведения относительно климатической повестки", - написал депутат в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, отрицать, что климат меняется, бессмысленно. В качестве примера депутат привел ситуацию с домами на Колыме и в Якутии: сваи, на которых они стоят, из-за глобального потепления начинают терять устойчивость.

"Но у нас до сих пор нет однозначного ответа - в чем же истинные причины текущих изменений климата. Нет единого мнения у научного сообщества. Поэтому отсутствует уверенность, что основы и меры, заложенные в законопроект, приведут к желаемому результату", - написал глава комитета.

Он также добавил, что нет понимания, как Минэкономразвития планирует балансировать между выполнением задач, стоящих перед ним по развитию экономики, и реализацией инициатив в рамках Парижского соглашения. "Очевидно, что законопроект о регулировании выбросов в том виде, в котором он внесен в Госдуму, - это путь к большим затратам. Чего только будет стоить экономике глобальная сеть учета выбросов и их динамики", - добавил Николаев.

Глава думского комитета отдельно коснулся введения механизма торговли углеродными выбросами: "Складывается впечатление, что в мире появляется на рынке новая виртуальная, теперь экологическая, валюта. И как бы нам не получить в скором времени еще один спекулятивный рынок, наподобие рынка криптовалют или деривативов, не имеющих реального обеспечения. Очень не хочется, чтобы нас втащили в эту авантюру".

Законопроект о парниковых газах

Как сообщалось, в феврале правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов", он вводит обязательную отчетность ряда компаний о выбросах, прописывает основы стимулирования деятельности по реализации климатических проектов, но не предусматривает лимитирующие меры для бизнеса - отсутствуют квоты и плата за выбросы. При этом предполагается создание контуров национальной системы торговли углеродными выбросами, планируется налоговое стимулирование реализации экологических проектов.

Документ (N 1116605-7) предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, ежегодно представлять отчеты о выбросах. Критерии деятельности определит правительство, но уточняется, что действие законопроекта распространяется только на регулируемые организации с выбросами более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024 г. и 50 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год после 2024 г.

В КоАП планируется прописать ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетов о выбросах парниковых газов, а также за представление недостоверной информации.

Еще одна новелла законопроекта вводит схему, по которой компании, реализующие климатические проекты, могут включать информацию о них в специальный информационный ресурс - реестр углеродных единиц, его оператора определит правительство. Ранее Сбербанк был единственным в России оператором углеродных единиц по киотским проектам.

Углеродные единицы, выпущенные в обращение в результате реализации климатического проекта, подлежат зачислению на счет исполнителя в данном реестре. Затем будет возможна передача углеродных единиц их владельцем иному лицу и зачет углеродных единиц. Т.е. вводится национальная система торговли выбросами.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 20 апреля.