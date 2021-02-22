Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в американском Денвере, поскольку российские авиакомпании эксплуатируют эти самолеты с двигателями другого производителя.

"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, в субботу у Boeing 777 американской авиакомпании United Airlines вскоре после взлета из аэропорта Денвера загорелся один из двух двигателей производства Pratt & Whitney (PW4000-112). В воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма. Лайнер, следовавший в Гонолулу с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

По данным Росавиации, разрушение двигателя в Денвере произошло на Boeing 777-222, который находился в эксплуатации более 25 лет. Наработка самого двигателя к моменту разрушения составила около 37 тысяч летных часов.

В миреАвиарегулятор США проверит самолеты Boeing 777 после инцидента в ДенвереЧитать подробнее

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях мира находится 59 воздушных судов этой модификации.

В Росавиации отметили, что "как ожидается, FAA до конца рабочего дня понедельника выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112".

Ранее компания Boeing порекомендовала авиаперевозчикам временно прекратить эксплуатацию самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после инцидента в Денвере.

Росавиация США FAA Boeing 777

Новости по теме

Новости

Суд в Архангельске арестовал гендиректора "Архоблэнерго" Заикина

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 21 февраля

В МЧС заявили об отсутствии угрозы экипажу траулера в Баренцевом море

Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

В России зарегистрировали еще 12 742 случая COVID-19

В России зарегистрировали еще 12 742 случая COVID-19

Полицейским предложили дать право увозить людей в вытрезвители из дома

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');