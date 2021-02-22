Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в американском Денвере, поскольку российские авиакомпании эксплуатируют эти самолеты с двигателями другого производителя.

"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, в субботу у Boeing 777 американской авиакомпании United Airlines вскоре после взлета из аэропорта Денвера загорелся один из двух двигателей производства Pratt & Whitney (PW4000-112). В воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма. Лайнер, следовавший в Гонолулу с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

По данным Росавиации, разрушение двигателя в Денвере произошло на Boeing 777-222, который находился в эксплуатации более 25 лет. Наработка самого двигателя к моменту разрушения составила около 37 тысяч летных часов.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях мира находится 59 воздушных судов этой модификации.

В Росавиации отметили, что "как ожидается, FAA до конца рабочего дня понедельника выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112".

Ранее компания Boeing порекомендовала авиаперевозчикам временно прекратить эксплуатацию самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после инцидента в Денвере.