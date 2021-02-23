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Ликвидирована авария на распределительном газопроводе высокого давления в Саранске

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Газовики ликвидировали аварию, произошедшую во вторник на распределительном газопроводе высокого давления в Саранске, сообщила пресс-служба мэрии столицы Мордовии.

"Аварийная ситуация на сетях газоснабжения устранена в 20:55. Специалисты АО "Газпром газораспределение Саранск" приступили к продувке, заполнению системы и объезду объектов, которые попали в зону отключения", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на газопроводе на Северо-Восточном шоссе в Саранске ряд многоквартирных домов остался без газа и поселок - без тепла.

В настоящее время в Поволжье стоят аномальные морозы.

Саранск

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