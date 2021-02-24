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В Думе предложили включать в ЕГРН сведения об аварийности домов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Данные об аварийности домов будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщил депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников.

"Мы на прошлой неделе приняли решение, на комитете его одобрили, сведения об аварийности дома будем включать в реестр прав", - сказал он на встрече с депутатами Екатеринбургской городской думы в среду.

Крашенинников отметил, что поводом для принятия такого решения послужило то, что граждане продавали квартиры, находящиеся в аварийном состоянии, "придавая им какой-то божеский вид".

"Но теперь эта аварийность будет в соответствии с законом обозначаться в Росреестре", - подчеркнул он.

Павел Крашенинников Госдума ЕГРН

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