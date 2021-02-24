Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб

Президент России Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году в России пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ в среду.

Он отметил, что важно в дальнейшем повышать уровень защиты конфиденциальной информации, "не допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках наших научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса".

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