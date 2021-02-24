Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб
Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году в России пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ в среду.

Он отметил, что важно в дальнейшем повышать уровень защиты конфиденциальной информации, "не допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках наших научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Новость дополняется

Владимир Путин

Новости

В Думе предложили наказывать за клевету на ветеранов сроками до 5 лет

Умер второй пострадавший при вспышке пыли на Бийской ТЭЦ

Росреестр предложил решение проблемы регистрации участков рядом с аэропортами

Росреестр предложил решение проблемы регистрации участков рядом с аэропортами

Путин "весьма позитивно" оценил итоги встречи с Лукашенко 22 февраля

Космонавты обнаружили предположительное место утечки воздуха на МКС

Космонавты обнаружили предположительное место утечки воздуха на МКС

Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам

Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам

В России зарегистрированы 11 749 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 11 749 новых случаев COVID-19

Аналитики считают недолгим снижение цен на подсолнечник

Экс-глава Марий Эл Маркелов приговорен к 13 годам колонии за коррупцию

Экс-глава Марий Эл Маркелов приговорен к 13 годам колонии за коррупцию

Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу о гибели рабочих

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');