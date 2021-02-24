Путин поручил ФСБ снижать риск завоза в РФ новых штаммов коронавируса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил, что спецслужбы должны участвовать в пресечении завоза в Россию новых штаммов инфекционных заболеваний.

"Широкий круг задач предстоит решать Пограничной службе ФСБ, в том числе в рамках общей работы по снижению рисков переноса и распространения, потенциального завоза новых штаммов коронавирусной инфекции", - сказал Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ.

В связи с этим он обратил внимание на то, что число задержанных нарушителей границы и пограничного режима "остается внушительным".

Президент подчеркнул необходимость лучшего оснащения пограничников "в первую очередь на тех участках, где есть риск проникновения террористов, и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы наркотрафика и контрабанды".