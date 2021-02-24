Видеооператора ФБК Зеленского перевели под домашний арест

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о переводе из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Павла Зеленского. Он обвиняется в призывах к экстремизму в интернете за пост об Ирине Славиной.

Зеленскому при этом продлили срок содержания под домашним арестом до 24 апреля 2021 года.

15 января Пресненский суд Москвы заключил Зеленского под стражу сроком до 28 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

По версии следствия, 2 октября прошлого года он опубликовал в своем аккаунте в твиттере две записи, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении ряда представителей высших органов власти РФ в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (Славиной).

Изначально вину Зеленский не признавал.

В настоящий момент, как пишут СМИ, он отказался от адвоката и признал вину.