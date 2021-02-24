Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

Видеооператора ФБК Зеленского перевели под домашний арест

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о переводе из СИЗО под домашний арест видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Павла Зеленского. Он обвиняется в призывах к экстремизму в интернете за пост об Ирине Славиной.

Зеленскому при этом продлили срок содержания под домашним арестом до 24 апреля 2021 года.

15 января Пресненский суд Москвы заключил Зеленского под стражу сроком до 28 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

По версии следствия, 2 октября прошлого года он опубликовал в своем аккаунте в твиттере две записи, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении ряда представителей высших органов власти РФ в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (Славиной).

Изначально вину Зеленский не признавал.

В настоящий момент, как пишут СМИ, он отказался от адвоката и признал вину.

Павел Зеленский Ирина Славина ФБК

Новости

Что произошло за день: среда, 24 февраля

"Норникель" частично приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

"Норникель" частично приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

Против шамана Габышева возбудили дело о применении к полицейскому насилия

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб

В Думе предложили наказывать за клевету на ветеранов сроками до 5 лет

Умер второй пострадавший при вспышке пыли на Бийской ТЭЦ

Росреестр предложил решение проблемы регистрации участков рядом с аэропортами

Росреестр предложил решение проблемы регистрации участков рядом с аэропортами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');