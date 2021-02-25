Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Шохин допустил проведение ПМЭФ в очной форме в конце июня

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ключевое мероприятие российской деловой повестки - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - в 2021 году может состояться, если не будут возражать регулирующие органы, рассчитывает глава РСПП Александр Шохин.

"Нельзя исключать, что наш Роспотребнадзор даст добро на более живой характер Санкт-петербургского международного экономического форума", - заявил Шохин на встрече президента Киргизии Садыра Жапарова с российским бизнесом, которая проходит в РСПП.

ПМЭФ - традиционно "президентский" форум, в центре его повестки мероприятия с участием Владимира Путина, в том числе выступление на панельной сессии и встреча с иностранным бизнесом. Организатор форума "Росконгресс" пока не анонсировал даты проведения ПМЭФ-2021 и его формат. На сайте форума указано лишь, что в 2021 году он должен пройти на своей обычной площадке - КВЦ "Экспофорум".

В 2020 году ПМЭФ не проводился из-за пандемии коронавируса.

ПМЭФ

Новости по теме

Новости

Салливан останется послом США в России

Салливан останется послом США в России

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Пескову не известно мнение Путина о памятнике на Лубянке

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену

Что произошло за день: среда, 24 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');