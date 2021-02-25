Шохин допустил проведение ПМЭФ в очной форме в конце июня

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ключевое мероприятие российской деловой повестки - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - в 2021 году может состояться, если не будут возражать регулирующие органы, рассчитывает глава РСПП Александр Шохин.

"Нельзя исключать, что наш Роспотребнадзор даст добро на более живой характер Санкт-петербургского международного экономического форума", - заявил Шохин на встрече президента Киргизии Садыра Жапарова с российским бизнесом, которая проходит в РСПП.

ПМЭФ - традиционно "президентский" форум, в центре его повестки мероприятия с участием Владимира Путина, в том числе выступление на панельной сессии и встреча с иностранным бизнесом. Организатор форума "Росконгресс" пока не анонсировал даты проведения ПМЭФ-2021 и его формат. На сайте форума указано лишь, что в 2021 году он должен пройти на своей обычной площадке - КВЦ "Экспофорум".

В 2020 году ПМЭФ не проводился из-за пандемии коронавируса.