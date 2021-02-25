Минюст разработал поправки о праве судов индексировать суммы взыскания

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции подготовило поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ, наделяющие судей правом индексировать денежные суммы, присужденные участникам судебных разбирательств.

Изменения предлагается внести в статью 208 в части установления критерия, в соответствии с которым должна проводиться индексация, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ведомства. Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 12 января.

"Конституционный суд РФ предписал внести в действующее правовое регулирование изменения, позволяющие судам индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений взыскателей или должников и тем самым восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда", - говорится в пресс-релизе.

В частности, по данным Минюста, "предлагается использовать для индексации официальную статистическую информацию об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, размещенную на официальном сайте Росстата".