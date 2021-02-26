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Опрос показал, что привиться от COVID-19 готовы около 30% россиян

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сделать себе прививку от коронавируса в ближайшее время готовы 29% россиян - однозначно готов привиться каждый десятый россиянин (10%), склонность к вакцинации проявляет почти каждый пятый (19%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показывает, что в наибольшей степени готовность к вакцинации свойственна согражданам в возрасте 45 лет и старше (39%): среди россиян данной возрастной категории однозначно готов привиться почти каждый седьмой (15%), склоняется к мысли о прививке каждый четвертый (24%).

В свою очередь, согласно опросу, почти три четверти сограждан (71%) не видят для себя необходимости проходить вакцинацию от коронавируса - однозначно не готовы делать себе прививку в ближайшее время 41% участников опроса, скорее всего не будут прививаться 30% респондентов.

По данным SuperJob.ru, наиболее скептически к вакцинации настроены сограждане в возрасте 25-34 лет (78%) - из них однозначно не станут прививаться в ближайшее время 45% респондентов, скорее всего не пойдет не вакцинацию каждый третий.

Опрос был проведен 20-22 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших себе прививку от коронавируса, в 370 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Работа мобильного госпиталя для пациентов с коронавирусом на территории центральной районной больницы украинской Богородчаны
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Superjob.ru Коронавирус

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