Министр науки решил начать отслеживать зарплаты ученых

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования начало работу по комплексному изменению системы оплаты труда ученых и преподавателей, а также изменит механизм мониторинга выплат им зарплат, заявил глава ведомства Валерий Фальков. Он добавил, что новые подходы должны быть выработаны в течение ближайших нескольких месяцев.

"Изменения должны затронуть не только систему оплаты труда, но надо внимательно посмотреть на механизм финансирования научных и образовательных организаций. При этом посмотреть, чтобы система оплаты труда учитывала показатели эффективности и результативности деятельности, а таковые были справедливыми и понятными", - сказал он.

Министр отметил, что нужно изменить и систему отчетности институтов и университетов о таких выплатах.

"Это сам механизм мониторинга заработной платы, чтобы это была не просто отчетность, а это была такая хорошая аналитика, позволяющая видеть, применительно к каждому работнику, сколько он получает, какова структура зарплаты", - сказал министр.

8 февраля на Совете по науке и образованию сотрудница новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Анастасия Проскурина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что ее зарплата не соответствует майским указам. По указам зарплата ученых должна вдвое превышать среднюю по региону, тогда как она получает 32 000 рублей в месяц с учетом надбавок. Она также заявила, что ученых вынуждают переводиться на полставки, но продолжать работать по полной ставке, чтобы институт выполнял цели, прописанные в указах.

По данным региональных властей, средняя зарплата в Новосибирской области - 39 000 рублей.

Путин потребовал от министров финансов и науки Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону, а также проверить различие в зарплатах руководителей институтов и рядовых сотрудников.

12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил руководителям министерств к началу апреля представить Минтруда детальную информацию по подведомственным организациям и в курируемых отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации. Он заявил, что к майскому указу нельзя подходить формально.

16 февраля Фальков сообщил, что в Минобрнауки создан новый консультативно-совещательный орган - Совет директоров. Он займется выработкой механизмов по совершенствованию системы оплаты труда научных сотрудников, чего от ведомства требовал глава государства. "Совет директоров призван обеспечить прозрачность коммуникации министерства с научным сообществом", - сказал министр.