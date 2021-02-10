Путин поручил определить нижнюю границу зарплаты научных работников

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости установить нижнюю границу заработной платы для научных сотрудников.

"Пять категорий (научных сотрудников - ИФ). Чем выше категория, тем выше заработная плата. Это понятно, это естественно, это справедливо. Так и должно быть. Чем выше квалификация, тем больше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить. Если мы не обозначим какой-то минимум, то тогда... Разные директора есть, разные руководители учреждений... Можно довести эту нижнюю границу и до минимального размера оплаты труда. Это недопустимо в данной сфере совершенно точно", - сказал Путин в среду в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Когда молодой специалист идет на работу, он должен понимать, куда идет и сколько будет получать. Государство должно отрегулировать этот вопрос", - добавил президент.

Он подчеркнул, что важно сохранить публичность и прозрачность данного вопроса. "Должно отличаться от региона к региону, потому что уровень жизни разный, прожиточный минимум разный", - заметил глава государства.

Кроме того, президент РФ заявил о недопустимости двойного толкования в начислении зарплат научным сотрудникам и предложил задуматься о совершенствовании методики их исчисления.

"Мы говорим о том, что уровень заработной платы научных сотрудников должен быть 200% от среднего по экономике региона, но считают, на самом деле, от среднего дохода по трудовой деятельности", - сказал Путин.

Он обратил внимание, что, "когда мы говорим, что (зарплата) средняя по экономике, то когда речь идет о научных сотрудниках, считать - то они умеют не хуже нас с вами, а может и получше".

"Тогда нужно (говорить) так, что (она исчисляется) от среднего дохода от трудовой деятельности, нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно", - уточнил президент.

Путин сказал, что "нужно задуматься о совершенствовании самой методики исчисления этих заработных плат, этих процентов от среднего от трудовой деятельности". "Обязательно прошу и Минфин, и профильные ведомства к этому вернуться", - добавил он.

В понедельник, 8 февраля, Путин потребовал проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону после того, как с жалобой на низкую оплату труда к нему обратилась ученая из Новосибирска. После этого стало известно, что прокуратура Новосибирской области начала проверку сообщений СМИ о низких зарплатах научных работников.