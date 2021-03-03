Минкультуры проверит реальные зарплаты работников в городах и селах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова организовала мониторинг зарплат работников культуры в крупных городах, малых городах и селах, работа будет завершена в конце первого полугодия 2021 года. Она сказала это на правительственном часе в Совете Федерации.

"Министерство ежегодно мониторит среднюю заработную плату в разрезе каждого региона, и мы видим, что указу президента этот средний показатель соответствует. Однако представления о зарплатах конкретных работников культуры в крупных городах, малых городах и на селе нам эта цифра не дает", - объяснила она цель мониторинга.

Она попросила сенаторов взять вопрос заработной платы в каждом регионе на контроль.

Также министр отметила существующий перекос в сторону зарплат руководителей учреждений и значительные различия в размерах зарплат в городе и селе даже в границах одного региона.

Сейчас, по словам Любимовой, в учреждениях культуры в малых городах и селах не хватает свыше 9 тысяч специалистов. Дефицит кадров увеличится в ближайшие годы после открытия новых объектов, добавила она.

Глава Минкультуры напомнила, что ведомство подготовило проект постановления о программе "Земский работник культуры" по аналогии с существующими программами для учителей и врачей, и попросила сенаторов ее поддержать.