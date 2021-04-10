Пепловый выброс на высоту 3 км произвел сахалинский вулкан Эбеко

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс произошел в субботу на вулкане Эбеко, расположенном в 7 км северо-западнее Северо-Курильска на Сахалине, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По ее данным, вулкан выбросил пепел на высоту 3 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км, отметили в ведомстве.

Выброс произошел днем 10 апреля.

Со ссылкой на ЕДДС Северо-Курильска МЧС информирует, что пеплопада не наблюдалось, запаха сероводорода также не было. Угрозы для населения и населенных пунктов нет.

Высота вулкана Эбеко - 1 156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Эбеко представляется собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами.

Как сообщалось, последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.