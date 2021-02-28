Спасатели сняли 26 рыбаков со льда на Сахалине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спасательная операция по вызволению 26 рыбаков со льда в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалина прошла успешно, сообщает областное ГУ МЧС.

Отмечается, что спасатели дополнительно обследовали ледовое поле и других рыбаков не обнаружили.

Как сообщалось, утром 28 февраля в районе села Мальково Корсаковского района в результате отжимного ветра образовалась трещина в 4 км от берега. Сначала ее ширина составляла 30-40 см, но постепенно увеличилась.

В спасательной операции был задействован отряд спасателей и сотрудников ГИМС в составе 12 человек и 7 единиц наземной и водной техники.