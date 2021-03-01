"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую ловушку в КНР

Самка леопарда Борте смогла выжить и принесла потомство

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Самка дальневосточного леопарда Борте, хранителем которой является актер Стивен Сигал, сумела выжить после травмы, полученной в браконьерской ловушке на территории Китая, и принесла потомство, сообщила пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Такие выводы ученые сделали, изучив данные с фотоловушек, установленных в нацпарке.

"Независимая кошка, не знающая государственных границ, зашла на территорию Китая. Хотя в этой стране успешно проводится систематическая борьба с браконьерством, пока в лесу еще встречаются редкие браконьерские петли для копытных - бесчеловечные ловушки, которые мертвой хваткой сжимают зверя", - говорится в сообщении.

Краснокнижная кошка сумела вырваться и вернуться на "Землю леопарда". Через некоторое время Борте стала попадаться на кадрах с огромным шрамом в области живота. По оценкам специалистов, такая рана могла стоить леопарду жизни. Дальнейший анализ данных с фотоловушек показал, что Борте смогла воспитать потомство: позже фотоловушка сняла ее в сопровождении двух котят. Животные выглядят здоровыми.

"Земля леопарда" активно сотрудничает с КНР, ведется работа над созданием первого в мире трансграничного резервата для охраны дальневосточных леопардов и тигров "Земля больших кошек", в который будут входить как российские, так и китайские охраняемые природные территории. В Китае существует Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда, охраняющий краснокнижных кошек.

Как сообщалось, американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время своей поездки во Владивосток. Актер назвал хищницу в честь первой жены Чингисхана - Королевы Борте, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 животных. В 2018 году на территориях "Земля леопарда" была зафиксирована 91 взрослая особь дальневосточного леопарда и 22 котенка. В России эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, при этом около 75% живут на территории национального парка "Земля леопарда".