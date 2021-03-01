Под Челябинском завели дело о махинациях при строительстве очистных сооружений

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нарушениями чиновниками администрации Верхнего Уфалея (Челябинская область) при оплате работ за строительство очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба региональной контрольно-счетной палаты (КСП) в понедельник.

Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства Управления имущественных отношений города", - говорится в сообщении.

Нарушения при исполнении муниципального контракта выявили аудиторы КСП при проверке в январе текущего года.

По их данным, в 2018 году из бюджета были оплачены невыполненные работы по муниципальному контракту строительства четвертой очереди городских очистных сооружений канализации. Сумма ущерба оценивается в 1 млн 377 тыс. рублей.

Следствию предстоит установить, кто из должностных лиц вышел за рамки полномочий и принял незаконное решение.

Всего, по данным КСП, контролеры ведомства выявили нецелевое использование бюджетных средств Верхнего Уфалея более чем на 11 млн рублей, а также неэффективные, избыточные и безрезультатные расходы бюджета - более чем на 10 млн рублей.

Также, по мнению аудиторов, бюджет из-за ряда нарушений недополучил доходы на сумму более 11 млн рублей

Кроме того, сотрудники КСП выявили нарушения требований бухгалтерского учета более чем на 1 млрд рублей.

В конце января 2021 года депутаты Собрания Верхнего Уфалея по итогам конкурса выбрали нового главу города. Им стал представитель партии "Единая Россия" Сергей Тарасов, работавший вице-мэром этого города до 2010 года.

Полномочия предыдущего главы администрации Веры Усковой истекли 28 января 2021 года. Она не принимала участия в новом конкурсе по избранию руководителя города.

Верхний Уфалей является моногородом. После закрытия в 2017 году градообразующего предприятия, ОАО "Уфалейникеля", в муниципалитете несколько лет уровень безработицы в разы превышал среднеобластной показатель. В настоящее время город имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).