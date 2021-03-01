Более 22 тонн антиковидной плазмы уже заготовлено в РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В России накоплено более 22 тонн антиковидной плазмы, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"В апреле текущего года открыли национальный центр координации создания антиковидной плазмы. Этот центр координировал эту работу в стране, создал методические рекомендации, по которым работали все регионы страны. Накопительно мы заготовили более 22 тонн антиковидной плазмы", - сообщила она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Скворцова также обратила внимание, что в отличие от других стран, в которых из-за эпидемии резко сократилось число доноров крови и заготавливаемых объемов, в России не только не сократился объем собранной крови и компонентов, но увеличился по сравнению с 2019 годом более чем на 15%.