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Прокуроры и СК проверят жалобы на промерзающий детский сад в Удмуртии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Удмуртии следователи СК и прокуроры начали проверку жалоб на промерзающий каждую зиму Верх-Люкинский детский сад в Балезинском районе.

В феврале во "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в садике температура днем близка к плюс десяти градусам, дети мерзнут и много болеют, и несмотря на все жалобы, ситуация повторяется каждый год.

В СК сообщили, что начали проверку сообщений в СМИ и соцсетях о халатности должностных лиц садика. Проверка уже установила, что в учреждении зимой температура опускается "гораздо ниже нормы, что ставит под угрозу здоровье детей".

В региональной прокуратуре пообещали, что при участии специалистов органов санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора проверят исполнение законодательства об образовании, охране жизни, здоровья и безопасности детей в этом садике.

В соцсетях родители сообщали, что в феврале в спальне садика температура опускалась до +10 градусов, из-за холода сад не принимал детей в последнюю неделю февраля. Для обогрева на полу кладут электрические коврики, но родители подозревают, что это может быть опасно. Администрация Балезинского района подтвердила в соцсетях в факт промерзания стен детского сада. Чиновники уже пообещали изменить схему отопления здания и включать по ночам тепловые пушки.

Удмуртия СКР Балезинский район

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