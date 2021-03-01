Совкомбанк увеличил годовую прибыль по МСФО на 30%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 30% - до 39,2 млрд рублей по сравнению с 30,1 млрд рублей прибыли в 2019 году, следует из отчета кредитной организации.

Расходы банка на резервы в 2020 году выросли в 2,7 раза - до 20,9 млрд рублей против 7,8 млрд рублей расходов годом ранее.

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2020 году вырос на 45% - до 79,8 млрд рублей, после резервов - на 25% - до 58,9 млрд рублей.

Активы банка на 31 декабря 2020 года достигли 1483,4 млрд рублей, увеличившись за год на 31%.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2020 году вырос на 22% - до 743,4 млрд рублей, после вычета резервов - также на 22% - до 711,1 млрд рублей.

Объем резервов в 2020 году увеличился на 41% - до 32,3 млрд рублей. Доля резервов в совокупном кредитном портфеле за год выросла до 4,3% с 3,8%.

Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле, исходя из расчетов, в 2020 году выросла до 4,9% с 4,1%, в корпоративном - сократилась до 0,6% с 1,4%.

Средства клиентов на 31 декабря 2020 года составили 998,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 29%.

Основным акционером Совкомбанка с долей в 86,5% является Sovco Capital Partners N.V. Конечными бенефициарами кредитной организации являются топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".