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Думе предложили освободить врачей от ответственности за случайную потерю наркотиков

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс, по которым врачи освобождаются от ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств, если это произошло по неосторожности. Законопроект № 1121450-7 размещен в думской базе.

Его авторы предложили дополнить статью 228.2 УК ("Нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ", максимальная санкция - до трех лет лишения свободы) примечанием о том, что ее действие не будет распространяться на случаи, когда нарушение совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и если утрата препарата не причинит вред интересам, которые охраняет закаон.

Предполагается, что Минздрав и МВД совместным приказом утвердят порядок, по которому врачи будут отчитываться за потерю препарата в такой ситуации.

Поправки подготовлены по поручению президента.

В июне 2019 года учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер в ходе "прямой линии" обратила внимание Владимира Путина на проблемы у врачей, которые работают с сильнодействующими анальгетиками. Она добавила, что сложившаяся правоприменительная практика вынуждает врачей отказываться выписывать или применять ткие лекарства, хотя они нужны тяжелобольным пациентам. Путин тогда не согласился, что статью УК нужно декриминализовать, но предложил прописать порядок отчетности за "закатившиеся ампулы".

Нюта Федермессер Вера Владимир Путин МВД Минздрав Госдума

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