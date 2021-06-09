Дума освободила врачей от уголовной ответственности за нарушения с наркотиками

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которые освобождают медиков от ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств, если это произошло по неосторожности.

Когда поправки поддержит Совет Федерации и подпишет президент, статья 228.2 УК ("Нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ", максимальная санкция - до трех лет лишения свободы) дополнится примечанием. Ее действие не будет распространяться на случаи, когда нарушение совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и утрата вещества не причинит вреда интересам, охраняемым уголовным законом.

Предполагается, что Минздрав и МВД утвердят порядок оформления факта утраты.

Законопроект № 1121450-7 правительство внесло в Госдуму по поручению президента 1 марта.

В июне 2019 года в ходе прямой линии с президентом учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер обратила внимание Владимира Путина врачи стали бояться назначать больным сильнодействующие анальгетики. Она добавила, что сложившаяся правоприменительная практика вынуждает врачей отказываться выписывать или применять такие лекарства, хотя они нужны тяжелобольным пациентам. Путин тогда не согласился, что статью УК о наркотиках нужно декриминализовать, но предложил прописать порядок отчетности за "закатившиеся ампулы".