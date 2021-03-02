Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали сразу два землетрясения магнитудой 4,1 и 3,5 произошедшие за несколько часов возле восточного побережья Камчатки, сообщает во вторник Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Первое и наиболее сильное из землетрясений произошло в ночь на вторник в Тихом океане у восточного побережья полуострова. Очаг залегал на глубине 54 км под морским дном, эпицентр находился примерно в 166 км южнее райцентра Усть-Камчатск.

Спустя примерно пять часов еще одно сейсмособытие произошло в Кроноцком заливе. Очаг залегал на глубине 94 км, эпицентр находился примерно в 132 км от райцентра Мильково.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что эти землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.