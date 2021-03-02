Экс-замглавы управления Минобороны получил 6,5 года за взятку и махинации

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления министерства обороны РФ Александра Борувкова к 6 с половиной годам заключения за взятку и махинации с госзаказами на сумму более 1 млрд рублей, сообщил Следственный комитет (СК).

Как отмечается, Борувков руководил отделом проведения конкурентных процедур по государственному оборонному заказу и являлся председателем аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества для нужд Минобороны в Москве.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по август 2017 года Борувков "создал препятствия коммерческим организациям для участия в размещении государственного заказа". Это, как отмечается в сообщении, "позволило устранить конкуренцию и обеспечить заключение государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину".

В результате, по данным СК, были заключены госконтракты на невыгодных для РФ условиях "и государству в лице Минобороны причинен ущерб на сумму свыше 650 млн рублей".

"Кроме того, в указанный период Борувков, действуя в составе организованной группы, получил от Калитина взятку в размере свыше 368 миллионов рублей", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что собранные следствием доказательства вины Борувкова в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Приговор выносил Хамовнический районный суд Москвы. Борувкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн рублей.

Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства – полное признание вины, изобличение других соучастников, частичное возмещение причиненного государству ущерба и наличие малолетних детей.

В СК отметили, что в связи с заключением с Борувковым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассматривалось судом в особом порядке.

На момент совершения преступления, по данным следствия, Борувков занимал должность заместителя начальника управления проведения конкурентных процедур - начальника отдела проведения конкурентных процедур по гособоронзаказу департамента госзакупок Минобороны.

"Предварительное следствие в отношении иных участников организованной группы продолжается", - добавили в ведомстве.