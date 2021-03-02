Роспотребнадзор нашел нарушения в 14 COVID-стационарах Петербурга

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства во всех проверенных стационарах, перепрофилированных для приема пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в январе-феврале было проверено 14 специализированных стационаров. "Нарушается порядок учета и регистрации инфекционных болезней. Не проводится учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Не в полной мере проводится лабораторное обследование больных с внебольничными пневмониями на респираторные вирусы и бактериальную микрофлору. Нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

По итогам проверок юридические лица и ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, отмечают в управлении.

В начале года помощь больным с COVID-19 оказывали 16 городских и семь федеральных стационаров. В течение февраля ряд стационаров северной столицы вернулись к плановой помощи. В настоящее время больных коронавирусом лечат в 13 городских и пяти федеральных учреждениях.